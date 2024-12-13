Жителя Кубани подозревают в жестоком убийстве соседки

Вечером 11 декабря подозреваемый находился возле своего дома и поссорился с 69-летней женщиной. Словесными оскорблениями дело не закончилось. По версии следствия, фигурант несколько раз ударил пенсионерку ножом в грудь и в шею и ушел домой.