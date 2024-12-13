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Жителя Кубани подозревают в жестоком убийстве соседки

Бытовая ссора привела к необратимым последствиям.

Источник: соцсети

Фигурантом уголовного дела об убийстве пожилой соседки стал 62-летний житель станицы Марьянской Красноармейского района Кубани.

Вечером 11 декабря подозреваемый находился возле своего дома и поссорился с 69-летней женщиной. Словесными оскорблениями дело не закончилось. По версии следствия, фигурант несколько раз ударил пенсионерку ножом в грудь и в шею и ушел домой.

Медиков и правоохранителей на место преступления вызвали прохожие. Врачи спасти женщину не смогли: к моменту их приезда она была уже мертва.

Подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия. Он признал вину. В ближайшее время станичнику предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

СК