Жителя Кубани подозревают в жестоком убийстве соседки

Фигурантом уголовного дела об убийстве пожилой соседки стал 62-летний житель станицы Марьянской Красноармейского района Кубани.
Вечером 11 декабря подозреваемый находился возле своего дома и поссорился с 69-летней женщиной. Словесными оскорблениями дело не закончилось. По версии следствия, фигурант несколько раз ударил пенсионерку ножом в грудь и в шею и ушел домой.
Медиков и правоохранителей на место преступления вызвали прохожие. Врачи спасти женщину не смогли: к моменту их приезда она была уже мертва.
Подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия. Он признал вину. В ближайшее время станичнику предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.