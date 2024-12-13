На Кубани начинается суд над полицейским, сбившим девочку на «зебре»

В Туапсе завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 22-летний сотрудник районного ОМВД. Его обвиняют в нарушении правил движения, ставшем причиной аварии, в которой тяжело пострадала 15-летняя девочка.
По версии следствия, вечером 24 марта полицейский на высокой скорости ехал на автомобиле Lada Granta по улице Богдана Хмельницкого в Туапсе и сбил несовершеннолетнюю девочку, переходившую проезжую часть по «зебре». Она получила серьезные травмы.
Вину в совершении аварии обвиняемый полностью признал. Уголовное дело уже направлено в суд, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.
В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю подчеркнули, что в отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка. От выполнения обязанностей он отстранен.