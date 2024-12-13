На Кубани начинается суд над полицейским, сбившим девочку на «зебре»

По версии следствия, вечером 24 марта полицейский на высокой скорости ехал на автомобиле Lada Granta по улице Богдана Хмельницкого в Туапсе и сбил несовершеннолетнюю девочку, переходившую проезжую часть по «зебре». Она получила серьезные травмы.