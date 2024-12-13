Сотрудник аэропорта Домодедово украл люксовые часы

Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Жительница Владикавказа обратилась в дежурную часть аэропорта с заявлением о том, что она забыла свои брендовые часы в зоне вылета, когда торопилась на обратный рейс.
Аксессуар лежал в пакете. Некоторое время он находился на полу. В определённый момент его заметил 62-летний сотрудник авиагавани. Он отнёс пакет в служебное помещение, а после окончания рабочего дня увёз к себе домой.
Подозреваемого задержали уже на следующий день на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Московской области в аэропорту Домодедово был задержан гражданин Армении Армен Балян, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.