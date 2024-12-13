В Москве автомобиль насмерть сбил главу департамента Минобрнауки Чурилова

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов погиб в результате ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.