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В Москве автомобиль насмерть сбил главу департамента Минобрнауки Чурилова

ДТП произошло на Ленинградском проспекте.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов погиб в результате ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 36. Автомобиль сбил 51-летнего руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки, в результате полученных травм мужчина умер», — сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, Чурилов погиб 12 декабря. Он возглавил департамент в апреле 2022 года.