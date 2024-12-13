В Москве автомобиль насмерть сбил главу департамента Минобрнауки Чурилова

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов погиб в результате ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 36. Автомобиль сбил 51-летнего руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки, в результате полученных травм мужчина умер», — сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, Чурилов погиб 12 декабря. Он возглавил департамент в апреле 2022 года.