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Обвиняемого в контрабанде кокаина передали из Колумбии в Россию

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Обвиняемый в контрабанде кокаина был передан из Колумбии в Россию, сообщается на сайте МВД России.

Источник: © РИА Новости

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Колумбия экстрадирован местный житель Рамирез Муноз. В нашей стране он обвиняется в контрабанде и незаконном обороте наркотических средств», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство установило, что в мае 2016 года обвиняемый вместе с сообщником организовали пересылку кокаина весом более 3,2 килограмма из Колумбии в Россию авиатранспортом. Наркотик был спрятан в двух почтовых отправлениях.

Также на сайте сообщается, что в ноябре 2017 года фигурант объявлен в международный розыск и после был задержан на территории Республики Колумбия. Удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, зарубежные партнеры организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого.

«Сегодня в международном аэропорту Эль-Дорадо города Богота обвиняемый передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.