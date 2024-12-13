Обвиняемого в контрабанде кокаина передали из Колумбии в Россию

Ранее ведомство установило, что в мае 2016 года обвиняемый вместе с сообщником организовали пересылку кокаина весом более 3,2 килограмма из Колумбии в Россию авиатранспортом. Наркотик был спрятан в двух почтовых отправлениях.
Также на сайте сообщается, что в ноябре 2017 года фигурант объявлен в международный розыск и после был задержан на территории Республики Колумбия. Удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, зарубежные партнеры организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого.
«Сегодня в международном аэропорту Эль-Дорадо города Богота обвиняемый передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.