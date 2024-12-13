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Гладков: в Белгородском районе при атаке БПЛА пострадал мужчина

Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.
Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины нанесли удар по Белгородской области, проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что при атаке БПЛА в Белгородском районе травмы получил мужчина. Пострадавшего доставят в областную клиническую больницу.

«Попутным транспортом из села Красная Нива в Октябрьскую РБ в тяжёлом состоянии доставлен мужчина. У пострадавшего — множественные осколочные ранения головы и рук», — написал Гладков в Telegram.

Помимо этого, по словам губернатора, ВСУ нанесли удар по посёлку Октябрьский. В результате атаки FPV-дрона повреждения получило одно строение. Речь идёт о коммерческом объекте.

Также Гладков рассказал, что беспилотник ВСУ ликвидирован над посёлком Разумное.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила воздушные цели на подлёте к Белгороду.