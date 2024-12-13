Гладков: в Белгородском районе при атаке БПЛА пострадал мужчина

Вооружённые силы Украины нанесли удар по Белгородской области, проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что при атаке БПЛА в Белгородском районе травмы получил мужчина. Пострадавшего доставят в областную клиническую больницу.
«Попутным транспортом из села Красная Нива в Октябрьскую РБ в тяжёлом состоянии доставлен мужчина. У пострадавшего — множественные осколочные ранения головы и рук», — написал Гладков в Telegram.
Помимо этого, по словам губернатора, ВСУ нанесли удар по посёлку Октябрьский. В результате атаки FPV-дрона повреждения получило одно строение. Речь идёт о коммерческом объекте.
Также Гладков рассказал, что беспилотник ВСУ ликвидирован над посёлком Разумное.
Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила воздушные цели на подлёте к Белгороду.