В Киеве и Сумах прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует «Страна.ua».
В Киеве звучит воздушная тревога.
Кроме того, взрывы прогремели в городе Сумы, расположенном на севере Украины.
«В Сумах был слышен взрыв», — говорится в публикации украинского издания «Общественное».
В Сумской области также объявили тревогу с воздуха.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области.