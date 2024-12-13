В Приморье задержали троих строителей после падения утеплителя на школьницу

ВЛАДИВОСТОК, 13 дек — РИА Новости. Следователи в Приморье задержали троих строителей после падения рулона с утеплителем с крыши на школьницу во Владивостоке, в результате чего она получила тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
Во вторник прокуратура Приморья сообщала о проведении проверки по факту получения 16-летней школьницей во Владивостоке тяжелых травм после падения на нее рулона с утеплителем, который уронили строители при подъеме на крышу дома.
«СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ во время проведения капитального ремонта многоквартирного дома по улице Фонтанная во Владивостоке, во время которого пострадала несовершеннолетняя (ч. 1 ст. 216 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан прораб ООО “Зодчий”, представитель организации субподрядчика — ответственный за объект и крановщик», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате инцидента девочка получила переломы конечностей и другие травмы.
«В настоящее время следователями СКР принято решение о необходимости избрания в отношении фигурантов меры пресечения, соответствующее ходатайство направлено в суд», — отметили в управлении.