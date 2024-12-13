В Приморье задержали троих строителей после падения утеплителя на школьницу

«СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ во время проведения капитального ремонта многоквартирного дома по улице Фонтанная во Владивостоке, во время которого пострадала несовершеннолетняя (ч. 1 ст. 216 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан прораб ООО “Зодчий”, представитель организации субподрядчика — ответственный за объект и крановщик», — говорится в сообщении.