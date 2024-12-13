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Глава департамента Минобрнауки Чурилов погиб в автомобильной аварии

ДТП произошло на Ленинградском проспекте.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. О смерти деятеля сообщили представители министерства в своем Telegram-канале.

Авария произошла на Ленинградском проспекте. Автомобиль сбил Чурилова, от полученных травм он погиб.

Коллеги принесли соболезнования родственникам и близким погибшего. Они добавили, что под руководством Чурилова было сделано множество важных и весомых проектов.

«Олег Валерьевич запомнился коллегам как талантливый руководитель и настоящий профессионал, надежный товарищ и наставник», — указано в сообщении.

Чурилов работал на развитие инновационного потенциала России. Также он постоянно поддерживал молодых ученых в их начинаниях.

Ранее сообщалось об аварии у Ленинской библиотеки в Москве. В результате ДТП погиб водитель BMW.