Глава департамента Минобрнауки Чурилов погиб в автомобильной аварии

Руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. О смерти деятеля сообщили представители министерства в своем Telegram-канале.
Авария произошла на Ленинградском проспекте. Автомобиль сбил Чурилова, от полученных травм он погиб.
Коллеги принесли соболезнования родственникам и близким погибшего. Они добавили, что под руководством Чурилова было сделано множество важных и весомых проектов.
«Олег Валерьевич запомнился коллегам как талантливый руководитель и настоящий профессионал, надежный товарищ и наставник», — указано в сообщении.
Чурилов работал на развитие инновационного потенциала России. Также он постоянно поддерживал молодых ученых в их начинаниях.
Ранее сообщалось об аварии у Ленинской библиотеки в Москве. В результате ДТП погиб водитель BMW.