В Артёме из-за аварии на водоводе без воды остались более шести тысяч человек

В Артёме вечером в четверг, 12 декабря, произошёл порыв на магистральном водоводе холодного водоснабжения, расположенном на улице 1-я Рабочая. Авария затронула более шести тысяч человек, в результате чего без водоснабжения остались 900 многоквартирных домов, 5,5 тысяч частных домовладений и важные социальные объекты. Прокуратура города поставила на контроль ликвидацию аварии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
На место происшествия сразу же выехала аварийная бригада КГУП «Приморский водоканал».
Прокуратура города взяла ситуацию под контроль и проводит проверку. В рамках проверки будет принято комплексное решение, включая меры прокурорского реагирования. В частности, будет рассмотрен вопрос подачи иска с требованием к собственнику водовода провести замену аварийного участка.
«Фактическое восстановление водоснабжения поставлено на контроль», — сообщили в прокуратуре.
Также надзорное ведомство уделит внимание вопросу перерасчёта платы за неоказанные коммунальные услуги, а также организацией подвозки воды жителям.
Напомним, в Артеме во вторник, 10 декабря, произошло длительное отключение холодного водоснабжения, затронувшее более 160 частных домов и девяти многоквартирных зданий. Перерыв в подаче воды продолжался более шести часов, что нарушает нормы предоставления коммунальных услуг. Ситуация потребовала вмешательства прокуратуры.