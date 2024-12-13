Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Артёме из-за аварии на водоводе без воды остались более шести тысяч человек

Прокуратура города взяла ситуацию на контроль и организовала проверку.

Источник: PrimaMedia.ru

В Артёме вечером в четверг, 12 декабря, произошёл порыв на магистральном водоводе холодного водоснабжения, расположенном на улице 1-я Рабочая. Авария затронула более шести тысяч человек, в результате чего без водоснабжения остались 900 многоквартирных домов, 5,5 тысяч частных домовладений и важные социальные объекты. Прокуратура города поставила на контроль ликвидацию аварии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

На место происшествия сразу же выехала аварийная бригада КГУП «Приморский водоканал».

Прокуратура города взяла ситуацию под контроль и проводит проверку. В рамках проверки будет принято комплексное решение, включая меры прокурорского реагирования. В частности, будет рассмотрен вопрос подачи иска с требованием к собственнику водовода провести замену аварийного участка.

«Фактическое восстановление водоснабжения поставлено на контроль», — сообщили в прокуратуре.

Также надзорное ведомство уделит внимание вопросу перерасчёта платы за неоказанные коммунальные услуги, а также организацией подвозки воды жителям.

Напомним, в Артеме во вторник, 10 декабря, произошло длительное отключение холодного водоснабжения, затронувшее более 160 частных домов и девяти многоквартирных зданий. Перерыв в подаче воды продолжался более шести часов, что нарушает нормы предоставления коммунальных услуг. Ситуация потребовала вмешательства прокуратуры.

Прокуратура
ЖКХ