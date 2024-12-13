В Артёме из-за аварии на водоводе без воды остались более шести тысяч человек

В Артёме вечером в четверг, 12 декабря, произошёл порыв на магистральном водоводе холодного водоснабжения, расположенном на улице 1-я Рабочая. Авария затронула более шести тысяч человек, в результате чего без водоснабжения остались 900 многоквартирных домов, 5,5 тысяч частных домовладений и важные социальные объекты. Прокуратура города поставила на контроль ликвидацию аварии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.