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Баня пылала в Хабаровске, 30 человек спаслись

В Хабаровске горел банный комплекс с людьми внутри. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание случилось вечером 12 декабря в банях на улице Павловича. По предварительным данным, огонь вспыхнул на первом этаже в бытовом помещении, где загорелось электрооборудование. Площадь возгорания составила всего два квадратных метра, однако инцидент потребовал немедленной эвакуации людей из здания.

К моменту прибытия пожарных из комплекса самостоятельно эвакуировались 30 человек: 10 сотрудников и 20 посетителей. Пострадавших среди них, к счастью, нет. Благодаря оперативным действиям персонала и прибывших спасателей огонь был быстро локализован, что позволило избежать его распространения на другие помещения.

По факту пожара проводится проверка, причины и обстоятельства возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

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