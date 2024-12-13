Баня пылала в Хабаровске, 30 человек спаслись

Возгорание случилось вечером 12 декабря в банях на улице Павловича. По предварительным данным, огонь вспыхнул на первом этаже в бытовом помещении, где загорелось электрооборудование. Площадь возгорания составила всего два квадратных метра, однако инцидент потребовал немедленной эвакуации людей из здания.
К моменту прибытия пожарных из комплекса самостоятельно эвакуировались 30 человек: 10 сотрудников и 20 посетителей. Пострадавших среди них, к счастью, нет. Благодаря оперативным действиям персонала и прибывших спасателей огонь был быстро локализован, что позволило избежать его распространения на другие помещения.
По факту пожара проводится проверка, причины и обстоятельства возгорания устанавливают дознаватели МЧС.