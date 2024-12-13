Баня пылала в Хабаровске, 30 человек спаслись

К моменту прибытия пожарных из комплекса самостоятельно эвакуировались 30 человек: 10 сотрудников и 20 посетителей. Пострадавших среди них, к счастью, нет. Благодаря оперативным действиям персонала и прибывших спасателей огонь был быстро локализован, что позволило избежать его распространения на другие помещения.