«Ты составишь документы, а ты сделаешь вид, что работал»: в Хабаровском крае раскрыли ОПГ по липовому ремонту дорог

В Хабаровском крае осудили шестерых человек за мошенничества и коррупционные преступления во время работы по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы вынести приговор. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На скамье подсудимых оказался гендиректор компании «Дальстрой ДВ», на которого завели уголовные дела о мошенничестве и даче взятки, двое его знакомых, обвиняемых в мошенничестве, и трое бывших сотрудников КГКУ «Хабаровскуправтодор», которые получили взятку. Дела завели после проверки ФСБ.
История началась еще пять лет назад. В декабре 2019 года компании заключили контракт на ремонт дороги «Проезд к селу Васильевка» в Бикинском районе. Договором предусмотрено устройство покрытия дороги из особой категории щебеночно-песчаной смеси, а также другие работы. КГКУ «Хабаровскуправтодор» выполняло функции государственного заказчика.
Однако гендиректор компании-подрядчика выполнять обязательства не собирался. Он договорился со знакомыми о том, что один из них выполнит на дороге имитацию работ с использованием материала другой категории, а второй подготовит фиктивные документы о том, что эти работы выполнены как надо. В итоге минтрансу региона причинен ущерб на сумму больше 15 миллионов рублей.
«При этом ряд должностных лиц КГКУ “Хабаровскуправтодор”, будучи введенными в заблуждение относительно выполненных на объекте работ, решил получить взятку за их приемку. Директором ООО “Дальстрой ДВ” им переданы денежные средства в сумме 480 тысяч рублей», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Предпринимателя приговорили к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 1,9 миллиона рублей, его знакомые получили по три года колонии общего режима. С троих осужденных Кировский районный суд Хабаровска решил взыскать солидарно сумму причиненного ущерба.
Бывшие сотрудники компании-заказчика получили от семи до восьми лет колонии строгого режима со штрафами от 400 тысяч до 1,1 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, на три года.