«Ты составишь документы, а ты сделаешь вид, что работал»: в Хабаровском крае раскрыли ОПГ по липовому ремонту дорог

Однако гендиректор компании-подрядчика выполнять обязательства не собирался. Он договорился со знакомыми о том, что один из них выполнит на дороге имитацию работ с использованием материала другой категории, а второй подготовит фиктивные документы о том, что эти работы выполнены как надо. В итоге минтрансу региона причинен ущерб на сумму больше 15 миллионов рублей.