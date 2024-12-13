На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение

В четверг вечером пресс-служба ведомства сообщала, что в Новосибирске на площади три тысячи квадратных метрах горит склад . Позже площадь пожара выросла до пяти тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша, информации о пострадавших не было. Позднее МЧС уточнило, что горит склад с пластиковыми изделиями.