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На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение

МЧС: на складе пластиковых изделий в Новосибирске ликвидировали открытое горение.

Источник: МЧС РФ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Открытое горение на складе в Новосибирске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.

В четверг вечером пресс-служба ведомства сообщала, что в Новосибирске на площади три тысячи квадратных метрах горит склад. Позже площадь пожара выросла до пяти тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша, информации о пострадавших не было. Позднее МЧС уточнило, что горит склад с пластиковыми изделиями.

«В Новосибирске ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

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