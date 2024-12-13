Житель Хабаровского края украл 2 миллиона рублей у умершего брата

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края, Верхнебуреинский районный суд вынес приговор по делу о хищении денежных средств с банковского счета в особо крупном размере.
Установлено, что обвиняемый снял с банковской карты своего умершего брата 2 миллиона 97 тысяч рублей. Деньги он обналичивал через банкомат неоднократно, переводил их и через мобильный банк. Таким образом он потратил принадлежащее несовершеннолетней племяннице наследство.
На суде он признал свою вину и раскаялся. С учетом всех обстоятельств судья принял решение — три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор вступил в законную силу.