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Житель Хабаровского края украл 2 миллиона рублей у умершего брата

Житель Верхнебуреинского района Хабаровского края оставил без наследства племянницу, украв свыше 2 миллионов рублей со счета умершего брата.

Источник: ТАСС

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края, Верхнебуреинский районный суд вынес приговор по делу о хищении денежных средств с банковского счета в особо крупном размере.

Установлено, что обвиняемый снял с банковской карты своего умершего брата 2 миллиона 97 тысяч рублей. Деньги он обналичивал через банкомат неоднократно, переводил их и через мобильный банк. Таким образом он потратил принадлежащее несовершеннолетней племяннице наследство.

На суде он признал свою вину и раскаялся. С учетом всех обстоятельств судья принял решение — три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор вступил в законную силу.