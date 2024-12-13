Дилер не успел завалить Хабаровск наркотиками и сядет на шесть лет

В Хабаровске суд вынес приговор наркоторговцу, который планировал продать несколько килограммов запрещённого вещества. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В январе 2023 года 30-летний осуждённый вместе с сообщником создал онлайн-магазин для торговли наркотиками. Они приобрели более 8 килограммов смолы каннабиса и около 100 граммов клефедрона, которые затем расфасовали на мелкие партии.
Товар сообщники прятали в тайниках и продавали бесконтактным способом. До покупателей он не дошёл — о схеме узнали правоохранители, которые накрыли «мини-картель».
Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Во время расследования он признал вину и заключил досудебное соглашение.
«С учётом позиции прокурора суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировала старший помощник по взаимодействию со СМИ Дальневосточной транспортной прокуратуры Елена Красноярова.