В Буче прогремели взрывы

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Удары направляются на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.