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В Буче прогремели взрывы

Подробности произошедшего не приводятся.

Источник: Аргументы и факты

В Буче Киевской области произошли взрывы, сообщает украинский телеканал ТСН. В сообщении указано, что в регионе были зафиксированы несколько громких хлопков.

По известной информации, воздушная тревога в городе не объявлялась.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Удары направляются на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее взрывы произошли в украинской столице. Кроме того, взрывы прогремели в городе Сумы, расположенном на севере Украины. В Сумской области при этом объявили тревогу с воздуха.