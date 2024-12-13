Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем

Во время пребывания в пабе 24-летняя девушка, которую источники называют горничной, начала швырять и бить стаканы и попыталась ударить менеджера питейного заведения. «Я никогда не видел, чтобы один человек так сходил с ума во время ночной тусовки», — рассказал газете один из очевидцев.