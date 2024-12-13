Рейс из Сочи в Красноярск ушел на запасной аэродром в Абакан

«Рейс авиакомпании “Россия” FV6876 из Сочи задерживается на прилет. Причина — уход на запасной аэродром в Абакан из-за сильного бокового ветра. На борту “Боинга 737−800” находится 188 пассажиров. Вылет из Абакана планируется в 09:00 (05:00 мск)», — говорится в сообщении.