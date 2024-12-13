Сан-Хосе
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс из Сочи в Красноярск ушел на запасной аэродром в Абакан

Причиной стал сильный ветер.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Сочи в Красноярск, ушел на запасной аэродром в Абакан из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска.

«Рейс авиакомпании “Россия” FV6876 из Сочи задерживается на прилет. Причина — уход на запасной аэродром в Абакан из-за сильного бокового ветра. На борту “Боинга 737−800” находится 188 пассажиров. Вылет из Абакана планируется в 09:00 (05:00 мск)», — говорится в сообщении.

По данным Среднесибирского УГМС, 13 декабря в Красноярском крае местами фиксируется сильный ветер с порывами до 18 м/с, метель.