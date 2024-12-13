10-месячный малыш умер в больнице в Атырау: начато расследование

В тот же день в 16:04 мать ребенка обратилась в приемное отделение областной детской больницы, где ребенок был осмотрен хирургом и педиатром. Для уточнения диагноза были проведены рентгенография органов грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости. После обследования и осмотра ребенок был направлен на стационарное лечение в Атыраускую областную больницу № 2", — заявили в ведомстве.