10-месячный малыш умер в больнице в Атырау: начато расследование

Как рассказала мама умершего малыша, у ребенка поднялась температура. На следующий день, 6 декабря, она обратилась за медицинской помощью в инфекционную больницу, на тот момент температура у малыша была уже 38,9.
«Врач, осмотрев ребенка, предположила, что у ребенка вздутие живота и температура из-за прорезывания зубов, мне порекомендовали обратиться в областную детскую больницу. По прибытии у сына взяли анализы и порекомендовали обратиться в инфекционную больницу».
Она отметила, что в течение пяти часов мама ездила между больницами на такси. Ночью малыш скончался в реанимации больницы № 2.
В управлении здравоохранения Атырауской области рассказали, что 6 декабря в отделение областной больницы обратилась мама ребенка с жалобами на повышение температуры тела и рвоту.
«Ребенок был осмотрен дежурным врачом приемного отделения, установлен предварительный диагноз: “ВКИ. Острый живот”. Было рекомендовано стационарное лечение. Однако мать ребенка отказалась от госпитализации, о чем написала соответствующую расписку.
В тот же день в 16:04 мать ребенка обратилась в приемное отделение областной детской больницы, где ребенок был осмотрен хирургом и педиатром. Для уточнения диагноза были проведены рентгенография органов грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости. После обследования и осмотра ребенок был направлен на стационарное лечение в Атыраускую областную больницу № 2", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что при обращении в больницу № 2 состояние ребенка было уже тяжелым. Его сразу поместили в реанимацию, а в больнице собрали консилиум.
«При поступлении результаты лабораторных исследований и объективное состояние ребенка указывали на критические показатели. В реанимационном отделении проводилась интенсивная терапия и реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, ребенок скончался в 00:20 7 декабря», — добавили в учреждении.
После этих событий управлением здравоохранения Атырауской области создана комиссия для проведения служебной проверки. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.
«Управление здравоохранения Атырауской области выражает свои соболезнования в связи с произошедшим событием», — добавили в облздраве.