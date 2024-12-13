В Иркутске мужчина пнул свою возлюбленную по лицу ночью на улице

В полиции Иркутска прокомментировали видео, разлетевшееся по городским пабликам. Инцидент произошел на одной из улиц в Свердловском округе в ночь с 10 на 11 декабря. Мужчина во время ссоры пнул свою избранницу по лицу, пока та сидела на дороге. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.