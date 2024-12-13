Жительнице Хабаровского края удалили 16 зубов при отсутствии показаний

ХАБАРОВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Жительница Хабаровского района Хабаровского края получила более 1 млн рублей от стоматологической клиники за удаление 16 зубов при отсутствии показаний на такую процедуру. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В октябре 2023 года женщина обратилась в стоматологическую клинику в Хабаровске для лечения и протезирования ротовой полости. По указанию лечащего врача ей удалили 16 зубов и поставили протезы, не соответствующие физиологической особенности. В результате у женщины возникли сильные осложнения и боли. При неоднократном обращении в организацию, оказавшую услуги, проблемы не устранялись, а дискомфорт усиливался.
«Не получив качественную медицинскую помощь, истец вынуждена была обратиться в другую клинику, в которой установили, что необходимости в удалении 16 зубов не было. Способ лечения и протезирования не соответствовал показаниям пациента», — сообщили в прокуратуре.
Исковые требования 55-летней местной жительницы поддержала прокуратура Хабаровского района.
«Решением Хабаровского районного суда в соответствии с заключением прокурора исковые требования женщины удовлетворены, с медицинской организации взысканы денежные средства, неустойка, штраф и компенсация морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинских услуг на общую сумму 1,1 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.