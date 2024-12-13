Жительнице Хабаровского края удалили 16 зубов при отсутствии показаний

В октябре 2023 года женщина обратилась в стоматологическую клинику в Хабаровске для лечения и протезирования ротовой полости. По указанию лечащего врача ей удалили 16 зубов и поставили протезы, не соответствующие физиологической особенности. В результате у женщины возникли сильные осложнения и боли. При неоднократном обращении в организацию, оказавшую услуги, проблемы не устранялись, а дискомфорт усиливался.