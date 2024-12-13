Telegraph: при обрушении аттракциона в Бирмингеме пострадали 13 человек

В результате обрушения аттракциона на рождественской ярмарке в Бирмингеме пострадали более 10 человек. Об этом сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на представителя службы скорой помощи.
По информации скорой помощи, прибывшие на место парамедики обнаружили 13 пациентов, пострадавших при обрушении аттракциона. Две женщины были осмотрены и затем доставлены в больницу Мидлендского столичного университета с травмами, которые не считаются серьезными.
Другие пострадавшие получили помощь на месте инцидента и не нуждались в госпитализации.
Ранее пожар вспыхнул на одном из аттракционов на территории города Лер на северо-западе Германии. В результате за медицинской помощью обратились 11 человек.