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В Нью-Йорке разбился легкий самолет

Инцидент произошел на межштатной автомагистрали 684 в округе Вестчестер.

Источник: Аргументы и факты

Легкий самолет потерпел крушение на шоссе в штате Нью-Йорк, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал CSB с ссылкой на полицию.

По информации телеканала, инцидент произошел на межштатной автомагистрали 684 в округе Вестчестер в четверг вечером. Полиция оцепила участок шоссе, и водителям рекомендовано не приближаться к месту происшествия.

Накануне в США самолет приземлился на трассу, где врезался в три автомобиля и развалился пополам. Инцидент произошел в Техасе. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Также сообщалось, что в штате Аризона, США, самолет упал на автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек. Инцидент произошел сразу после взлета из аэропорта, расположенного в пригороде Финикса.