В Нью-Йорке разбился легкий самолет

Легкий самолет потерпел крушение на шоссе в штате Нью-Йорк, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал CSB с ссылкой на полицию.
По информации телеканала, инцидент произошел на межштатной автомагистрали 684 в округе Вестчестер в четверг вечером. Полиция оцепила участок шоссе, и водителям рекомендовано не приближаться к месту происшествия.
Накануне в США самолет приземлился на трассу, где врезался в три автомобиля и развалился пополам. Инцидент произошел в Техасе. В результате происшествия пострадали четыре человека.
Также сообщалось, что в штате Аризона, США, самолет упал на автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек. Инцидент произошел сразу после взлета из аэропорта, расположенного в пригороде Финикса.