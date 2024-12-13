Уехавшему в США сирийцу пригрозили сотней лет в тюрьме

Отмечается, что аль-Шейх иногда принимал участие в пытках лично. В 2023 году он обратился за американским гражданством. По мнению правоохранителей, он скрыл факты преступлений, чтобы получить вид на жительство. Теперь его могут приговорить к 100 годам тюрьмы: 20 за сговор, 20 по каждому из трех обвинений в пытках и по 10 лет за два эпизода мошенничества в сфере миграции.