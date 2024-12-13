Суд рассматривает дело бельгийца, воевавшего в качестве наемника за ВСУ

Московский городской суд начал рассмотрение дела гражданина Бельгии Хусейна Джетмира. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
По данным агентства, речь идет о бельгийском «солдате удачи». Он обвиняется в наемничестве и участии в интернациональном легионе. Хусейн воевал в зоне специальной военной операции на стороне Вооруженных сил Украины.
Мужчине предъявлено заочное обвинение, сам 25-летний солдат находится в международном розыске. Иностранному военнослужащему грозит от 7 до 15 лет колонии.
Судебное заседание проходит в закрытом режиме. Такая мера является необходимой, чтобы сохранить тайну информации о проведении СВО и ее участниках.
Ранее российская сторона объявила 65-летнего наемника ВСУ из Латвии Юриса Улманиса в международный розыск. Его заочно обвиняют по факту участия в вооруженном конфликте.