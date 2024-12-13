Фигурант дела о некачественных бронежилетах для ВС РФ Андрей Есипов признал вину

Всего по делу проходит не менее девяти человек, среди них начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова. Фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в даче взятки и посредничестве при даче взятки. Сумма ущерба составляет 2 млрд руб. Всего для участников специальной военной операции должны были изготовить и поставить 20 тыс. бронежилетов.