Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурант дела о некачественных бронежилетах для ВС РФ Андрей Есипов признал вину

Генеральный директор группы компаний Пикет Андрей Есипов признал вину по делу о поставке некачественных бронежилетов для вооруженных сил России и заключил досудебное соглашение со следствием. Это следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Он обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК).

Источник: РИА "Новости"

1 декабря стало известно, что еще один фигурант дела — Вячеслав Портянников — признал вину и заключил сделку со следствием.

Всего по делу проходит не менее девяти человек, среди них начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова. Фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в даче взятки и посредничестве при даче взятки. Сумма ущерба составляет 2 млрд руб. Всего для участников специальной военной операции должны были изготовить и поставить 20 тыс. бронежилетов.