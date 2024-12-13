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Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств массового ДТП на Р-240

Авария произошла в Кушнаренковском районе.

Источник: Прокуратура Башкирии

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств массового ДТП в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, авария произошла вечером 12 декабря на 44 км трассы Р-240, возле села Ахметово. По предварительным данным, столкнулись шесть автомобилей, в том числе два большегрузных.

В результате происшествия погиб 55-летний водитель внедорожника «Тойота». Травмы получила пассажирка этого автомобиля, а также еще одна женщина — из автомобиля «Хендай».

«Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Кушнаренковского района Артур Галеев, — говорится в сообщении прокуратуры. — Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося».