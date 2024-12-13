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В Якутии извлекли из-под завалов тело мужчины после обрушения на шахте

Аварийно-спасательные работы усложнялись большим объёмом горной массы и тупиковой структурой шахты.

Источник: Аргументы и факты

Горноспасатели извлекли тело второго человека, оказавшегося под завалами после обрушения породы на шахте в Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Напомним, в результате инцидента на угольном месторождении под завалами оказались два человека. Один из них удалось спасти, и спасатели продолжали искать второго.

В МЧС отметили, что аварийно-спасательные работы усложнялись большим объёмом горной массы и тупиковой структурой шахты. На месте происшествия работали 16 специалистов и 3 единицы техники ведомства.

Ранее сообщалось, что в Североуральске сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента на шахте «Ново-Кальинская», в результате которого погиб горнорабочий. Сообщается о начатой в связи с происшествием доследственной проверке.