В Якутии извлекли из-под завалов тело мужчины после обрушения на шахте

Горноспасатели извлекли тело второго человека, оказавшегося под завалами после обрушения породы на шахте в Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Напомним, в результате инцидента на угольном месторождении под завалами оказались два человека. Один из них удалось спасти, и спасатели продолжали искать второго.
В МЧС отметили, что аварийно-спасательные работы усложнялись большим объёмом горной массы и тупиковой структурой шахты. На месте происшествия работали 16 специалистов и 3 единицы техники ведомства.
Ранее сообщалось, что в Североуральске сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента на шахте «Ново-Кальинская», в результате которого погиб горнорабочий. Сообщается о начатой в связи с происшествием доследственной проверке.