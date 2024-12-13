В Башкирии подешевела порция новогоднего «Оливье»

Традиционный новогодний салат «Оливье» обойдется в этом году жителям Башкирии всего в 193 рубля. К такому выводу пришли специалисты Bankiros.ru, которые рассчитали стоимость пяти порций, основываясь на данных статистиков о средних ценах на продукты в республике.