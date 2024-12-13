Авто «влетело» в многоэтажный дом в Семее

Как сообщается в Telegram-канале областного департамента полиции, ДТП произошло 12 декабря в 14:20.
«42-летний водитель автомобиля марки Kia Ceed, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на железную дверь жилого дома», — рассказали в полиции.
Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, но нанесен материальный ущерб жильцам дома. «Водитель привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества», — добавили в ДП.