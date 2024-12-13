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В Самаре девушка перевела себе деньги со счета друга

В Самаре девушка обнулила счет приятеля и оплатила уголовный штраф.

В Самаре местная жительница взяла телефон своего друга и быстро перевела с его счета на свой 26 тысяч рублей. Она уже получила наказание за это. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.

«На следующий день мужчина увидел нулевой баланс карты и сразу догадался, что деньги похитила его подруга», — рассказали в пресс-службе.

Суд признал девушку виновной и обязал выплатить уголовный штраф в размере 50 тысяч рублей. Однако делать это в добровольный срок она не спешила.

Судебные приставы предупредили осужденную, что если она не оплатит задолженность, то суд попросят заменить уголовный штраф на другой вид наказания. Обязательных работ девушка испугалась и в тот же день выплатила 50 тысяч рублей.