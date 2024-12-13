Суд отказался увеличить компенсацию участникам аферы с имуществом Баталова

В свою очередь представитель семьи Баталовых Татьяна Кириенко заявила РИА Новости, что представленные Цивиным и Дрожжиной в суд чеки выглядели «как из мусорки, они были нечитабельны, о чем суд сделал замечание». Она также отметила, что в чеках из аптеки были указаны лекарства от подагры и тех болезней, которыми ни дочь Баталова, ни вдова артиста не страдают, а покупка в продуктовом магазине пива и шампанского «вызывает недоумение».