Суд отказался увеличить компенсацию участникам аферы с имуществом Баталова

Несколько лет подряд семейная пара — Михаил Цивин и Наталья Дрожжина — под видом поддержки оказывала помощь вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой. Но затем, используя доверенность, они сняли практически все сбережения потерпевших — более 20 миллионов рублей.
Кроме того, знакомый нотариус Дрожжиной и Цивина Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире, расположенной по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур.
Было возбуждено уголовное дело. В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии.
Однако аферисты продолжили доказывать в гражданском процессе, что оказывали помощь семье Баталова, оплачивая их нужды за свой счет. Цивин и Дрожжина подали иск в Замоскворецкий суд Москвы, в котором просили взыскать с дочери Баталова и его вдовы 4,2 миллиона рублей, которые, по их словам, они потратили на их нужды. Суд удовлетворил иск частично и обязал дочь и вдову Баталова выплатить супругам около 900 тысяч рублей.
В иске речь шла о расходах на продукты, лекарства, ЖКХ, услуги домработницы в квартире ответчиков, расходы на ремонт и покупку строительных материалов. Также они просили компенсировать оплату банкетов (поминок) по случаю дней памяти Баталова, в частности в ресторане ЦДЛ в центре Москвы.
Кроме того, истцы утверждали, что оплачивали услуги по оформлению шенгенских виз в Италию для Баталовой и Леонтенко и расходы по поездке, ремонт крыши дачи ответчиков после того, как на нее упало дерево, покупали для них диван, антикварный шкаф из красного дерева и даже платье для Марии из итальянского магазина.
Решение районного суда не понравилось Цивину и Дрожжиной, они обжаловали его в Мосгорсуде, однако тот отказал им в удовлетворении жалоб и оставил сумму взысканий прежней.
В свою очередь представитель семьи Баталовых Татьяна Кириенко заявила РИА Новости, что представленные Цивиным и Дрожжиной в суд чеки выглядели «как из мусорки, они были нечитабельны, о чем суд сделал замечание». Она также отметила, что в чеках из аптеки были указаны лекарства от подагры и тех болезней, которыми ни дочь Баталова, ни вдова артиста не страдают, а покупка в продуктовом магазине пива и шампанского «вызывает недоумение».
Юрист добавила, что будет обжаловать решение в кассации.