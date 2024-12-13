Уфимские врачи перечислили самые полезные для щитовидной железы продукты

Йод, селен и аминокислота тирозин: именно эти вещества необходимо для здорового функционирования щитовидной железы, напоминают Специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе. Медики перечислили продукты, в которых содержится много полезных веществ. Если добавить их в рацион, отпадет необходимость в медикаментах.