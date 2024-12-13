Уфимские врачи перечислили самые полезные для щитовидной железы продукты

Йод, селен и аминокислота тирозин: именно эти вещества необходимо для здорового функционирования щитовидной железы, напоминают Специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе. Медики перечислили продукты, в которых содержится много полезных веществ. Если добавить их в рацион, отпадет необходимость в медикаментах.
Так, все три вещества содержатся в обычном чесноке. Также растение богато витаминами группы В и фосфором.
Полезные вещества, витамин D, кальций и омега-3 можно найти в морской рыбе. Если налегать на треску, сельдь, лосось, камбалу, скумбрию, кету, можно восполнить дефициты в организме.
Также медики посоветовали есть хурму, добавить в рацион орехов и водоросли, которые являются отличным источником йода.
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