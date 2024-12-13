Уголовное дело возбудили на красноярца, избившего пенсионерку из-за парковки

По версии следствия, 8 декабря 67-летняя жительница Красноярска припарковалась у своего подъезда, чтобы разгрузить вещи. В это время мимо проходил 38-летний пьяный мужчина, который с претензиями потребовал убрать автомобиль. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил пожилую женщину по голове.