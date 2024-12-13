Уголовное дело по факту нападения пантеры на ребенка прекратили в Ангарске

Напомним, в октябре 2024 дикая кошка напала на трехлетнего мальчика во время фотосессии. Ребенок пострадал, его отвезли в больницу. Как итог — пять швов. В это время хозяином пантеры оказался дрессировщик, который работает в цирке. Животное принадлежало ему, однако на сцене не выступало.