Уголовное дело по факту нападения пантеры на ребенка прекратили в Ангарске

Уголовное дело по пантере в Ангарске прекратили в связи с примирением сторон. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.
Напомним, в октябре 2024 дикая кошка напала на трехлетнего мальчика во время фотосессии. Ребенок пострадал, его отвезли в больницу. Как итог — пять швов. В это время хозяином пантеры оказался дрессировщик, который работает в цирке. Животное принадлежало ему, однако на сцене не выступало.
Наказание должен был понести руководитель передвижного цирка (предприниматель из Санкт-Петербурга), его обвиняли по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья». Прокуратура даже утвердила обвинительное заключение, однако 13 декабря стали известны новые подробности.
— Подсудимый вину в преступлении признал, выплатив законным представителям мальчика компенсацию в размере 200 тысяч рублей. В судебном заседании стороны примирились, производство по делу прекращено, — сообщили в пресс-службе суда.
Кстати, в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск мама мальчика сообщила, что он идет на поправку, сейчас работает с психологом. А отца, который провел его за кулисы, хотят лишить родительских прав.