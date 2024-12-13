Суд санкционировал арест недвижимости и имущества Перизат Кайрат

«В ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada и другие, приобретенные на средства, собранные на благотворительность».