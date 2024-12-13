Суд санкционировал арест недвижимости и имущества Перизат Кайрат

А именно:
элитная недвижимость в Астане в ЖК «Akbulak Riviera», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» (включая парковочные места), «Sensata Plaza», а также в коттеджном городке «Vela Village».
Автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем, арестованы.
«В ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada и другие, приобретенные на средства, собранные на благотворительность».
В АФМ также сообщили, что продолжают расследование в отношении главы фонда. Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами. Дальнейшую судьбу изъятых предметов определит суд. Расследование продолжается.
Напомним, глава фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 миллиардов тенге (3,2 миллиона долларов), собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.