Новосибирец обманул народную артистку РФ Рязанову на 4 миллиона

— 4 декабря он по указанию соучастника распечатал присланные ему документы, приехал на улицу Большая Грузинская, где увидел пострадавшую. Он подошел к женщине, назвал «кодовое слово», передал якобы банковские документы и забрал у нее пакет с деньгами в сумме 4 млн рублей, которые затем передал соучастнику. Через некоторое время обвиняемому на банковскую карту поступили 45 тысяч рублей в качестве оплаты, — уточнили в прокуратуре.