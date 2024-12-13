Новосибирец обманул народную артистку РФ Рязанову на 4 миллиона

В Москве 36-летний новосибирец обманул народную артистку РФ на 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры 13 декабря.
По данным «Прецедента», речь идет о 80-летней звезде фильма «Москва слезам не верит» Раисе Рязановой. Артистке позвонила девушка и представилась сотрудником ФСБ. Она сообщила женщине, что с ее банковских счетов 30 миллионов рублей ушли в пользу ВСУ. И чтобы доказать невинность, Рязановой необходимо передать курьеру 4 миллиона рублей, назвав кодовое слово «Шура».
Актриса поверила словам мошенницы и сделала все по схеме. Только спустя время она поняла, что попала под влияние преступников, и обратилась в полицию.
Правоохранители быстро поймали курьера — им оказался житель Новосибирска. Как он потом рассказал, такую криминальную работу ему порекомендовал знакомый, который потом и оплатил ему дорогу в Москву.
— 4 декабря он по указанию соучастника распечатал присланные ему документы, приехал на улицу Большая Грузинская, где увидел пострадавшую. Он подошел к женщине, назвал «кодовое слово», передал якобы банковские документы и забрал у нее пакет с деньгами в сумме 4 млн рублей, которые затем передал соучастнику. Через некоторое время обвиняемому на банковскую карту поступили 45 тысяч рублей в качестве оплаты, — уточнили в прокуратуре.
Сибиряка заключили под стражу.
Арина ВЛАСЕНКО.