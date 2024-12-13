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В Перми на Гайве пропала 15-летняя девушка

Ирина Тетерина ушла из дома 12 декабря.

Источник: Соцсети

В Перми волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» устанавливают местонахождение Ирины Сергеевны Тетериной, 2009 года рождения. Девушка ушла из дома в Орджоникидзевском районе города 12 декабря.

Ирине Тетериной на вид 18−20 лет. Рост девушки 175 см, телосложение плотное, волосы волнистые, темно-русые со светлыми концами, глаза карие.

Была одета в темную куртку со светлой вставкой, темную шапку, черные штаны и ботинки.

В поисковом отряде «ПрикамьеПоиск» ждут любую информацию о пропавшем человеке по тел.: 8 (922) 345−67−02 или 112.