В Перми на Гайве пропала 15-летняя девушка

В Перми волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» устанавливают местонахождение Ирины Сергеевны Тетериной, 2009 года рождения. Девушка ушла из дома в Орджоникидзевском районе города 12 декабря.
Ирине Тетериной на вид 18−20 лет. Рост девушки 175 см, телосложение плотное, волосы волнистые, темно-русые со светлыми концами, глаза карие.
Была одета в темную куртку со светлой вставкой, темную шапку, черные штаны и ботинки.
В поисковом отряде «ПрикамьеПоиск» ждут любую информацию о пропавшем человеке по тел.: