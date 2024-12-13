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7 человек получили травмы в ДТП в Новосибирской области за сутки

Из них трое — несовершеннолетние.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области семь человек получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях за минувшие сутки. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

По данным инспекторов, среди пострадавших оказались трое несовершеннолетних. Всего за сутки в регионе произошло 6 аварий.

4 раза транспорт наезжал на пешеходов, ещё 2 случая — столкновения.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирский металлист сломал спину в ДТП с перевернувшимся автобусом. В аварии серьезно пострадали еще четыре человека.