В Омске пожилого водителя маршрутки обвиняют в ДТП со столбом из-за мобильного телефона

«По версии следствия, в дневное время 26 января 2024 года данный гражданин управлял автобусом с 8 пассажирами, в том числе детьми, на проезжей части проспекта Мира. Пользуясь мобильным телефоном, он отвлекся, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с другим автомобилем, а также опорой контактной сети троллейбуса», — говорится в официальном сообщении.