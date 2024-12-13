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В Омске пожилого водителя маршрутки обвиняют в ДТП со столбом из-за мобильного телефона

В Омске 73-летний водитель маршрутного автобуса пойдет под суд по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пассажира, сообщает в пятницу, 13 декабря 2024 года, пресс-служба прокуратуры Омской области.

Источник: Прокуратура Омской области

«По версии следствия, в дневное время 26 января 2024 года данный гражданин управлял автобусом с 8 пассажирами, в том числе детьми, на проезжей части проспекта Мира. Пользуясь мобильным телефоном, он отвлекся, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с другим автомобилем, а также опорой контактной сети троллейбуса», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пострадали пять пассажиров, одному из которых причинен тяжкий вред здоровью. В прокуратуре также указали, что водитель полностью признал вменяемую ему вину. Дело будет рассмотрено в Советском районном суде Омска. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.