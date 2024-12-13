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Авария с участием автобуса произошла под Ангарском

В ДТП никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Авария с участием автобуса и легковушки произошла под Ангарском. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Водителям был причинен материальный ущерб.

— По предварительной информации, виновник аварии — водитель Газели. Также известно, что автобус следовал из Иркутска в Ангарск, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас Госавтоинспекторам предстоит выяснить, что же все-таки произошло.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что смертельная авария произошла под Усть-Илимском утром 12 декабря 2024. Водитель «Тойоты Премио» столкнулся с грузовиком «КАМАЗ», после погиб.