Авария с участием автобуса произошла под Ангарском

Авария с участием автобуса и легковушки произошла под Ангарском. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Водителям был причинен материальный ущерб.
— По предварительной информации, виновник аварии — водитель Газели. Также известно, что автобус следовал из Иркутска в Ангарск, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сейчас Госавтоинспекторам предстоит выяснить, что же все-таки произошло.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что смертельная авария произошла под Усть-Илимском утром 12 декабря 2024. Водитель «Тойоты Премио» столкнулся с грузовиком «КАМАЗ», после погиб.