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В Самарской области вынесен приговор по делу о ДТП с двумя погибшими детьми

Житель Самары признан виновным в смертельной аварии с двумя несовершеннолетними (п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Приговор вынес Сергиевский районный суд Самарской области. Об этом сообщает прокуратура.

Источник: Коммерсантъ

Автомобилист приговорен к восьми годам и восьми месяцам колонии-поселения. Также он лишен права управления транспортом на два года.

Суд установил, что 26 июня 2023 года обвиняемый за рулем технически исправного автомобиля Subaru Impreza на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе выехал на встречную полосу и вынудил водителя машины Hyundai ix35 свернуть на обочину. После этого вторую иномарку занесло на встречную полосу, и она врезалась в Ford Transit, а затем в грузовик Scania с полуприцепом. Затем водитель Subaru Impreza покинул место аварии и продолжил движение в сторону Самары.

В результате ДТП погибли водитель Hyundai ix35 и двое детей, ехавших в этой же машине. Двое других пассажиров, среди которых — несовершеннолетний, пострадали. Их здоровью был причинен тяжкий вред.