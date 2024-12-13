В Самарской области вынесен приговор по делу о ДТП с двумя погибшими детьми

Автомобилист приговорен к восьми годам и восьми месяцам колонии-поселения. Также он лишен права управления транспортом на два года.
Суд установил, что 26 июня 2023 года обвиняемый за рулем технически исправного автомобиля Subaru Impreza на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе выехал на встречную полосу и вынудил водителя машины Hyundai ix35 свернуть на обочину. После этого вторую иномарку занесло на встречную полосу, и она врезалась в Ford Transit, а затем в грузовик Scania с полуприцепом. Затем водитель Subaru Impreza покинул место аварии и продолжил движение в сторону Самары.
В результате ДТП погибли водитель Hyundai ix35 и двое детей, ехавших в этой же машине. Двое других пассажиров, среди которых — несовершеннолетний, пострадали. Их здоровью был причинен тяжкий вред.