В Самарской области вынесен приговор по делу о ДТП с двумя погибшими детьми

Суд установил, что 26 июня 2023 года обвиняемый за рулем технически исправного автомобиля Subaru Impreza на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе выехал на встречную полосу и вынудил водителя машины Hyundai ix35 свернуть на обочину. После этого вторую иномарку занесло на встречную полосу, и она врезалась в Ford Transit, а затем в грузовик Scania с полуприцепом. Затем водитель Subaru Impreza покинул место аварии и продолжил движение в сторону Самары.