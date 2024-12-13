Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пятница, 13-е» в Пермском крае началась со смертельного ДТП

В Кунгурском округе легковой автомобиль сбил насмерть пешехода.

Источник: УГИБДД РФ по Пермскому краю

О смертельном ДТП в Пермском крае ночью 13 декабря сообщила Госавтоинспекция. В Кунгурском округе легковой автомобиль сбил насмерть пешехода.

По предварительной информации, 13 декабря в 00:05 по автодороге «Кунгур-Ашап» со стороны Кунгура двигался автомобиль «Черри» под управлением молодого человека 2001 года рождения. Водитель на 23 км допустил наезд на пешехода.

Пешеход находился на полосе движения транспортных средств без световозвращающих элементов. В результате автоаварии мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Пермского края призывает пешеходов переходить проезжую часть только в установленных местах и обеспечивать свою видимость для автомобилистов световозвращателями.