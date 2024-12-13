«Пятница, 13-е» в Пермском крае началась со смертельного ДТП

О смертельном ДТП в Пермском крае ночью 13 декабря сообщила Госавтоинспекция. В Кунгурском округе легковой автомобиль сбил насмерть пешехода.
По предварительной информации, 13 декабря в 00:05 по автодороге «Кунгур-Ашап» со стороны Кунгура двигался автомобиль «Черри» под управлением молодого человека 2001 года рождения. Водитель на 23 км допустил наезд на пешехода.
Пешеход находился на полосе движения транспортных средств без световозвращающих элементов. В результате автоаварии мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция Пермского края призывает пешеходов переходить проезжую часть только в установленных местах и обеспечивать свою видимость для автомобилистов световозвращателями.