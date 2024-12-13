Двое пермяков ограбили жителя ХМАО возле вокзала Пермь II

О преступлении правоохранителям стало известно 1 декабря, когда в отдел полиции на транспорте обратился 38-летний житель Нижневартовска. Как рассказал мужчина, накануне он был на привокзальной площади станции Пермь II, где к нему подошли два незнакомых мужчины. После небольшого диалога пострадавший пошёл к магазину и заметил, что пермяки идут за ним.