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Двое пермяков ограбили жителя ХМАО возле вокзала Пермь II

Они выследили мужчину на привокзальной площади и угрожали ему расправой.

Источник: ГУ МВД

Пермяки ограбили жителя Ханты-Мансийского автономного округа рядом с вокзалом Пермь II, сообщает линейный отдел МВД России на транспорте.

О преступлении правоохранителям стало известно 1 декабря, когда в отдел полиции на транспорте обратился 38-летний житель Нижневартовска. Как рассказал мужчина, накануне он был на привокзальной площади станции Пермь II, где к нему подошли два незнакомых мужчины. После небольшого диалога пострадавший пошёл к магазину и заметил, что пермяки идут за ним.

«Пройдя несколько метров, злоумышленники снова обратились к нижневартовцу и теперь потребовали отдать сотовый телефон, урожая расправой. Мужчина, не раздумывая, отдал мобильник злоумышленникам», — рассказывает пермский ЛО МВД на транспорте.

Когда полицейские узнали о происшествии, они начали поиск подозреваемых мужчин, которых вскоре удалось задержать. К тому моменту они успели продать украденный телефон и поделить деньги. Как оказалось, сами пермяки познакомились и спланировали авантюру недавно.

Правоохранители выяснили, что 18-летний и 36-летний пермяки познакомились в автобусе. Второй подозреваемый ранее уже был судим. В 2016 году его признали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В отношении мужчин полицейские возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж, группой лиц по предварительному сговору». До рассмотрения дела в суде они будут находиться под арестом.