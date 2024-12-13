Под Самарой убили женщину за миллионный долг её бывшего мужа

Благодаря своевременно и грамотно проведенному расследованию удалось установить, что преступление совершила супружеская пара из-за миллионного долга бывшего мужа пропавшей женщины. По версии следствия, супруги похитили женщину, увезя её на автомобиле рассчитывая так заставить должника вернуть деньги. Не добившись возврата долга, супруги завезли женщину в гаражи, и там её убили. Тело женщины со следами насильственной смерти было найдено 12 декабря 2024 года.