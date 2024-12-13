На Урале убийца священника, осужденный на 20 лет, попросился на свободу

В Свердловской области осужденный по нескольким статьям Роман Сухачев попросился на свободу. Мужчина совершил ряд преступлений: изнасилование, разбой и убийство священника в храме. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— Тавдинский районный суд при участии тавдинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях рассмотрел ходатайства осужденного Романа Сухачева об условно-досрочном освобождении либо замене ему неотбытой части наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания, — рассказали в областном ведомстве.
Помощник прокурора возразил. По его информации, поведение Сухачева не является стабильно положительным. Заключенный также состоит на профилактическом учете как склонный к посягательству на половую свободу и половую неприкосновенность. Осужденному отказали. Ему осталось отбывать наказание сроком два года и один месяц.
Напомним, что в мае 2007 года Роман Сухачев на основании вердикта присяжных был приговорен к 20 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
В октябре 2006 года осужденный совершил изнасилование. Затем в январе 2007 года Сухачев договорился похитить иконы с товарищем Сергеем Давлятчиным в Алапаевске. Мужчины пришли в храм Петра и Павла в поселке Нейво-Шайтанском, дождались, пока прихожане уйдут, и напали на настоятеля. От нанесенных травм он погиб. Тогда соучастники забрали с собой иконы Тихвинской Божией Матери, Святителя Николая Чудотворца и другие.