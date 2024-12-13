На Урале убийца священника, осужденный на 20 лет, попросился на свободу

В октябре 2006 года осужденный совершил изнасилование. Затем в январе 2007 года Сухачев договорился похитить иконы с товарищем Сергеем Давлятчиным в Алапаевске. Мужчины пришли в храм Петра и Павла в поселке Нейво-Шайтанском, дождались, пока прихожане уйдут, и напали на настоятеля. От нанесенных травм он погиб. Тогда соучастники забрали с собой иконы Тихвинской Божией Матери, Святителя Николая Чудотворца и другие.