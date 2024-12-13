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В минздраве рассказали о состоянии четырех девочек, отравившихся в Краснодаре

Минздрав: Здоровью отравившихся в Краснодаре школьниц ничего не угрожает.

Источник: Комсомольская правда

Здоровью школьниц, отравившихся в Краснодаре неизвестным веществом, сейчас ничего не угрожает. Медики приняли все необходимые меры для стабилизации состояния девочек, рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

«На днях в одно из краевых медучреждений поступили несколько несовершеннолетних с острым отравлением неизвестными веществами. Подростки находились в тяжелом состоянии, и их жизни угрожала опасность, — написал Филиппов в своем телеграм-канале. — На сегодняшний день их жизни и здоровью ничего не угрожает».

Министр также сообщил, что с начала 2024 года на Кубани зарегистрировано около 500 случаев отравления несовершеннолетних токсическими веществам. При этом он отметил, что 40% подобных ситуаций приходятся именно детей в возрасте 15−17 лет.

Филиппов обратился к подросткам и напомнил, что эксперименты с лекарствами и иными веществами могут иметь серьезные последствия и даже поставить под угрозу жизнь.

«Берегите себя и не забывайте, что здоровье — это самое ценное, что у нас есть!», — написал он.