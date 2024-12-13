В минздраве рассказали о состоянии четырех девочек, отравившихся в Краснодаре

Здоровью школьниц, отравившихся в Краснодаре неизвестным веществом, сейчас ничего не угрожает. Медики приняли все необходимые меры для стабилизации состояния девочек, рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
«На днях в одно из краевых медучреждений поступили несколько несовершеннолетних с острым отравлением неизвестными веществами. Подростки находились в тяжелом состоянии, и их жизни угрожала опасность, — написал Филиппов в своем телеграм-канале. — На сегодняшний день их жизни и здоровью ничего не угрожает».
Министр также сообщил, что с начала 2024 года на Кубани зарегистрировано около 500 случаев отравления несовершеннолетних токсическими веществам. При этом он отметил, что 40% подобных ситуаций приходятся именно детей в возрасте 15−17 лет.
Филиппов обратился к подросткам и напомнил, что эксперименты с лекарствами и иными веществами могут иметь серьезные последствия и даже поставить под угрозу жизнь.
«Берегите себя и не забывайте, что здоровье — это самое ценное, что у нас есть!», — написал он.