В минздраве рассказали о состоянии четырех девочек, отравившихся в Краснодаре

«На днях в одно из краевых медучреждений поступили несколько несовершеннолетних с острым отравлением неизвестными веществами. Подростки находились в тяжелом состоянии, и их жизни угрожала опасность, — написал Филиппов в своем телеграм-канале. — На сегодняшний день их жизни и здоровью ничего не угрожает».