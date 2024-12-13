Лидера ячейки экстремисткой организации осудили в Ангарске

Он продолжил пропаганду идеологии и после освобождения, причем не только на территории Приангарья, но и в Москве. Его задержали в феврале 2024, провели обыски по месту жительства, изъяли сотовые телефоны, банковские карты, сим-карты, автомобильные номера. Сейчас стал известен приговор.