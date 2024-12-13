Лидера ячейки экстремисткой организации осудили в Ангарске

В Ангарске вынесли приговор 32-летнему мужчине, который обвиняется в экстремистской деятельности. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД, Следкоме и прокуратуре Иркутской области.
Оперативники установили, что с 2020 по 2022 подсудимый, отбывая наказание в исправительной колонии за разбойное нападение, разделял основный взгляды запрещенной на территории России криминальной субкультуры. Организовал ячейку экстремистской организации и руководил ей.
— В 2020 году, получив неформальный статус «положенца», он заставлял участников криминального контингента, находящихся на более низких ступенях, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, а также пропагандировал ненависть и агрессию в отношении правоохранителей, контролировал пополнением «общей казны», — сообщили в МВД.
Он продолжил пропаганду идеологии и после освобождения, причем не только на территории Приангарья, но и в Москве. Его задержали в феврале 2024, провели обыски по месту жительства, изъяли сотовые телефоны, банковские карты, сим-карты, автомобильные номера. Сейчас стал известен приговор.
Суд отправил его в исправительную колонию строго режима на два года 10 месяцев с ограничением свободы сроком на один год.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело по факту нападения пантеры на ребенка прекратили в Ангарске.