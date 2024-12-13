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Более шести тысяч человек эвакуировали в Петербурге из-за лжеминеров

Полицейские проверили на наличие взрывчатки 705 объектов.

Источник: Комсомольская правда

Лжеминеры 12 декабря снова атаковали Петербург. На этот раз неизвестные угрожали взорвать 705 объектов, в том числе 703 школы и отдел полиции. Правоохранители проверили все здания и прилегающие к ним территории. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Эвакуация проводилась только по 78 адресам, из зданий было выведено более шести тысяч человек. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Одно из сообщений поступило днем 12 декабря в службу 112 от неизвестного мужчины. Он заявил, что заминировал отдел полиции. Звонившего быстро вычислили. Им оказался 64-летний пенсионер, проживающий на Новочеркасском проспекте. Его задержали и поместили в камеру. Телефон изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавил источник.

Проверка зданий после поступления сообщений от лжеминеров проводилась до восьми часов вечера.