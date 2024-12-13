Под Волгоградом рецидивист забил до смерти друга из-за долгов

Жирновский районный суд Волгоградской области приговорил обвиняемого в убийстве Эдуарда С. к 6 годам тюрьмы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, преступление произошло в марте 2024 года. Пьяный мужчина пришел в гости к знакомому и стал требовать деньги, которые он якобы давал в долг. Приятелям не удалось договориться.